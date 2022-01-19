Стаття "службова недбалість": експосадовцю Черкаської ОДА оголосили підозру

Експосадовцю Черкаської обласної державної адміністрації оголосили підозру через завдання збитків бюджету на майже два мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

За інформацією пресслужби, колишній інженер технічного закладу одного з департаментів Черкаської обласної державної адміністрації не дотримався проєкту реконструкції та добудови спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи у Черкасах:

"Упродовж 2018 – 2019 років, внаслідок неналежного виконання покладених на нього службових обов’язків, допустив відхилення від проєктної документації. Він погодив застосування матеріалів, які не передбачені проєктом. Як наслідок, добудувати й використовувати спортивні зали стало неможливо без виконання робіт з цілковитого демонтажу деяких несучих конструкцій або без внесення змін до проєктної документації в частині підсилення існуючих несучих конструкцій".

Неналежно виконані роботи були повністю оплачені коштом бюджетних грошей, внаслідок чого експосадовець завдав збитків на загальну суму більш ніж один мільйон вісімсот тисяч гривень.

Експосадовцю оголосили підозру за фактом вчинення службової недбалості, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам — частина 2 статті 367 Кримінального Кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти (4 250 гривень) до семисот п'ятдесяти (12 750 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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