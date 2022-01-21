Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків снігопаду в Дніпрі: на дороги міста вийшли пів сотні спецмашин. Про це йдеться в пресрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне.

За повідомленням, станом на ранок 21 січня до робіт залучили 32 одиниці посипальної техніки, сім навантажувачів, 11 мінімашин, самоскид та 16 бригад дорожніх робітників.

Передусім чистять мости, узвози та дороги. Для посипання доріг використовують комбіновану суміш (відсів плюс сіль).

Комунальники закликали водіїв Дніпра не виїздити без нагальної потреби центр міста та не паркуватися на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Що відомо

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та ожеледицю у більшості регіонів України, повідомляє пресслужба ДСНС.

21 січня вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця.Такі погодні умови відповідають першому ("жовтому") рівню небезпечності.

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