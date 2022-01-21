На Закарпатті лісгосп має відшкодувати майже 900 тис. грн за незаконні рубки

Один з лісгоспів Мукачівського району має відшкодувати державі майже 900 тис. грн за незаконні рубки дерев. Наразі прокуратура з позовною заявою щодо стягнення грошей з господарства звернулася до суду, — розповіла Суспільному речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, під час перевірки лісгоспу у двох лісництвах Мукачівського району Держекоінспекція виявила допущені факти незаконних рубок дерев і встановила суму завданих збитків — 895 тис. грн. "Порубки виявили на початку липня 2021 року у двох лісництвах територіальних громад Мукачівського району", — додала речниця.

Лісгосп, попри обов’язок, добровільно гроші не відшкодував, тож прокуратура звернулася до Господарського суду в Закарпатській області з відповідним позовом.

"У даній справі суд вже відкрив провадження, триває розгляд", — додала речниця.

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