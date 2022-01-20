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В Одесі затримали "банду", яка викрадала людей. До її складу входили прикордонники
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В Одесі затримали "банду", яка викрадала людей. До її складу входили прикордонники

Діана Зубар
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В Одесі затримали "банду", яка викрадала людей. До її складу входили прикордонники СБУ в Одеській області

В Одесі 19 січня затримали учасників угрупування, яке викрадало людей та вимагало в них гроші. До складу організації входили прикордонники, повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

За версією слідства, члени групи представлялись співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів і незаконно затримували людей. Після цього вони нібито "вибивали" з них гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності, а у разі відмови погрожували фізичною розправою.

Підозрювані, за даними СБУ, проводили несанкціоновані обшуки й обкрадали оселі мешканців Одеси. Організатор угруповання та його спільник є чинними співробітниками структурних підрозділів Держприкордонслужби України. Двох прикордонників-організаторів затримали на спробі викрадення людини.

Як зазначили в прокуратурі, чоловіки незаконно затримали 23-річного хлопця й закрили в автомобілі в наручниках.Потім, погрожуючи пістолетом, побили та забрали у нього 40 000 грн.

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