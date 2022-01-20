В Одесі 19 січня затримали учасників угрупування, яке викрадало людей та вимагало в них гроші. До складу організації входили прикордонники, повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

За версією слідства, члени групи представлялись співробітниками Нацполіції, СБУ та інших правоохоронних органів і незаконно затримували людей. Після цього вони нібито "вибивали" з них гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності, а у разі відмови погрожували фізичною розправою.

Підозрювані, за даними СБУ, проводили несанкціоновані обшуки й обкрадали оселі мешканців Одеси. Організатор угруповання та його спільник є чинними співробітниками структурних підрозділів Держприкордонслужби України. Двох прикордонників-організаторів затримали на спробі викрадення людини.

Як зазначили в прокуратурі, чоловіки незаконно затримали 23-річного хлопця й закрили в автомобілі в наручниках.Потім, погрожуючи пістолетом, побили та забрали у нього 40 000 грн.

Читайте також

На Одещині виявили сайти, на яких розповсюджували порнографію

Депутат з Одеської області "забув" задекларувати майно на 2,5 млн

Російського спецагента, який планував теракти в Одесі, затримали — СБУ

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області