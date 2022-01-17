У Золотоноші виникла проблема із чотирма з восьми свердловин, які забезпечують місто водою. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Флоренко.
"У нас вісім свердловин. У чотирьох із них рівень води наразі менше мінімального. Три замулилися повністю, а одну вдалося трохи опустити і піднімати воду нагору", – розповів він.
Відтак, додав заступник, є потреба пробивати нові свердловини:
"Наразі рівень води контрольований. Поки зима і немає поливу, ми справляємося. Але до теплого періоду їх треба терміново пробивати".
Надзвичайної ситуації в місті немає, у домівках містян вода є, зауважив Олександр Флоренко.
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