У Золотоноші виникла проблема із чотирма з восьми свердловин, які забезпечують місто водою. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Флоренко.

"У нас вісім свердловин. У чотирьох із них рівень води наразі менше мінімального. Три замулилися повністю, а одну вдалося трохи опустити і піднімати воду нагору", – розповів він.

Відтак, додав заступник, є потреба пробивати нові свердловини:

"Наразі рівень води контрольований. Поки зима і немає поливу, ми справляємося. Але до теплого періоду їх треба терміново пробивати".

Надзвичайної ситуації в місті немає, у домівках містян вода є, зауважив Олександр Флоренко.

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