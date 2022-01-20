У Золотоноші у ніч на 20 січня з будівлі школи мистецтв зникли державний прапор України та прапор міста. Наразі цим питанням займаються слідчі, повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

На думку місцевого жителя Станіслава Новіка, прапори зі стіни зірвали. Про це він написав у фейсбуці. За словами чоловіка, прапори знайшли на прилеглій до школи території. На ранок працівник навчального закладу заніс їх до приміщення.

Як зазначила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, на місці працює слідчо-оперативна група.

У коментарі Суспільному заступник міського голови Золотоноші Олександр Флоренко підтвердив, що наразі цю інформацію перевіряють:

"Ми точно не знаємо чи дійсно їх зірвали, чи вони відпали через сильні пориви вітру. Зараз поліцейські вивчають це питання і перевіряють усі камери відеоспостереження, які є неподалік у цьому районі. Якщо їх справді хтось зірвав, то ці люди будуть покарані", — зазначив він.

Відомості внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Що відомо

Згідно з частиною 2 статті 338 Кримінального кодексу України, наруга над державними символами (Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Під наругою слід розуміти грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад, зривання прапора чи герба, їх знищення або пошкодження тощо).

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