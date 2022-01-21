За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 896 осіб

1 896 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 562 особи, другою дозою – , бустерною – 1004 людини. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 709 196 осіб.

В Україні 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень.

На Тернопільщині діють 60 пунктів вакцинації. Про це повідомила регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

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