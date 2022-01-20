За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 171 особу

1 171 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 385 осіб, другою дозою – 654, бустерною – 127 людей. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 707 300 осіб.

В Україні 74 759 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976 людей, другу дозу – 32 338 людей, додаткову дозу отримали 518 людей, бустерну дозу – 14 927 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 людина, з них отримали першу дозу – 15 080 099 людей, отримали дві дози – 14 375 825 людей, отримали додаткову дозу – 11 205 людей, бустерну дозу – 146 105 людей. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.

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