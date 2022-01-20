Жителі Доросинівської громади Луцького району передали волонтерам продукти для військовослужбовців. Поїздку в зону бойових дій організовують до Дня Соборності України, — розповіла Суспільному волонтерка Ірина Ющук.

На схід волонтери вирушать 22 січня. Бійцям повезуть понад шість тонн провізії та інших речей.

Суспільне Волинь

Житель села Немир Володимир Білонюк каже, що не вперше долучається до збору необхідного бійцям. До зони бойових дій передає консервацію та сало.

Суспільне Волинь

"Крім продуктів ми веземо будівельні матеріали, утеплювачі, запчастини. Все що замовляють. В кожному підрозділі, у який ми їдемо, є контактна особа, вони дають нам заявки на термінові потреби, і ми стараємось ці потреби першочергові перекривати", — каже волонтерка Ірина Ющук.

Волонтери планують їздити по всій лінії фронту, починаючи з Луганської області, Світлодарської дуги, Золотого і до Маріуполя, — каже волонтерка Ірина Ющук.

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