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За добу COVID-19 виявили у 89 волинян, одна людина померла
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За добу COVID-19 виявили у 89 волинян, одна людина померла

Лариса Літвицька
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За добу COVID-19 виявили у 89 волинян, одна людина померла unsplash

За останню добу на Волині підтвердили 89 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 16 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 26 людей. Один летальний випадок зафіксували в Цуманській громаді Луцького району.

Методом ПЛР протестували 322 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 32  хворих
  • Боратинська ТГ – 1 хворий
  • Берестечківська ТГ – 1 хворий
  • Горохівська ТГ – 4 хворих
  • Мар’янівська ТГ – 2 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 4 хворих
  • Торчинська ТГ – 1 хворий
  • Володимир-Волинська ТГ – 6 хворих
  • Нововолинська ТГ – 2 хворих
  • Павлівська ТГ – 1 хворий
  • Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
  • Маневицька ТГ – 3 хворих
  • Прилісненська ТГ – 6 хворих
  • Голобська ТГ – 1 хворий
  • Забродівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 4 хворих
  • Луківська ТГ – 1 хворий
  • Ратнівська ТГ – 11 хворих
  • Самарівська ТГ – 3 хворих
  • Турійська ТГ – 3 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 905 волинян. 101 121 людина одужала від COVID-19. 2 217 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 126 нових випадків COVID-19 і одну смерть від ускладнень в Луцькій громаді.
  • За добу 15 січня проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 450 людей, дві дози – 305 458 волинян. Додаткову дозу ввели 236 людям, бустерну дозу – 1 062.
  • Епідпрогноз для волинян на кінець січня та початок лютого не є благополучним. Очікується збільшення хворих на коронавірус, зокрема на новий штам "Омікрон". Про це розповіла під час брифінгу керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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