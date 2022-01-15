За добу COVID-19 виявили у 89 волинян, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 89 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 16 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 26 людей. Один летальний випадок зафіксували в Цуманській громаді Луцького району.

Методом ПЛР протестували 322 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 32 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Берестечківська ТГ – 1 хворий

Горохівська ТГ – 4 хворих

Мар’янівська ТГ – 2 хворих

Підгайцівска ТГ – 4 хворих

Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинська ТГ – 6 хворих

Нововолинська ТГ – 2 хворих

Павлівська ТГ – 1 хворий

Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих

Маневицька ТГ – 3 хворих

Прилісненська ТГ – 6 хворих

Голобська ТГ – 1 хворий

Забродівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 4 хворих

Луківська ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 11 хворих

Самарівська ТГ – 3 хворих

Турійська ТГ – 3 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 905 волинян. 101 121 людина одужала від COVID-19. 2 217 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 126 нових випадків COVID-19 і одну смерть від ускладнень в Луцькій громаді.

За добу 15 січня проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 450 людей, дві дози – 305 458 волинян. Додаткову дозу ввели 236 людям, бустерну дозу – 1 062.

щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 450 людей, дві дози – 305 458 волинян. Додаткову дозу ввели 236 людям, бустерну дозу – 1 062. Епідпрогноз для волинян на кінець січня та початок лютого не є благополучним. Очікується збільшення хворих на коронавірус, зокрема на новий штам "Омікрон". Про це розповіла під час брифінгу керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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