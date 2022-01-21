110 мільйонів гривень потрібно, аби завершити будівництво Палацу спорту у Хмельницькому, що на вулиці Прибузькій. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Микола Ваврищук.

За його словами, гроші має надати держава. Зараз будівництво триває.

"Загальна вартість 440 мільйонів гривень. Освоєно і вже використано 290 мільйонів гривень. Ті кошти, яких не вистачає, вони якраз передбачають закупівлю сучасних дорогих систем: відеоповторів, системи карткового доступу", - говорить посадовець.

Микола Ваврищук каже, зараз будівельники облицьовують плиткою трибуни в залі спортивного ядра. Проводять електричні мережі у приміщеннях спорткомплексу.

"Фактично почали будувати буквально близько трьох років тому, у 2018 році. Враховуючи те, що у 2020 році практично не було фінансування від держави, темпи будівництва є досить високими. Якщо порахувати загальний внесок, то з міського бюджету ми виділили 70 мільйонів", - додає Микола Ваврищук.

Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, чому змінюється вартість та темпи будівництва таких об’єктів в Україні.

"Щороку вартість будівництва зростає, в хороші роки, мінімум на 10%. Тому, що є інфляція і є традиційне зростання вартості матеріалів, зростання вартості робочої сили. Чим довше відбувається будівництво, тим дорожче воно стає.Чому з’являються такі супервеликі гігантські проєкти? У багатьох випадках вони з’являються дивно, без аналізу потреб. По Україні дуже багато будівництва, яке ведеться і, яке, часом навіть завершується, врочисто відкривається, потім стає великою проблемою для громади, тому що воно створене за результатом будівництва, цей об’єкт стає величезним тягарем для місцевого бюджету", - розповів Анатолій Ткачук.

За словами Миколи Ваврищука, за умови надходження грошей від держави, будівництво Палацу спорту планують завершити до кінця липня цього року.

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