ДСНС оголосила штормове попередження. Де чекати на негоду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та ожеледицю у більшості регіонів України.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДСНС, такі погодні умови відповідають першому ("жовтому") рівню небезпечності.
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Окрім того, у Києві та Київській області 21 січня на дорогах очікується ожеледиця. Вдень пориви вітру сягнуть 15-20 метрів на секунду.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили рятувальники.
Що відомо
- За прогнозом Укргідрометцентру, 21 січня у більшості областей Україні очікується сніг та зниження температури повітря. Опади не передбачаються лише на півдні України, температура повітря у країні коливатиметься у межах від 2 до -2 градусів.
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
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