На Херсонщині за минулу добу діагностували 191 випадок захворювання на COVID-19

За минулу добу, 19 січня, в Херсонській області зафіксували 191 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 33 дитини та 4 медичних працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу виявили у 168 жителів з Херсонського району, 12 людей з Каховського, 8 зі Скадовського та трьох з Бериславського районів.

Стан хворих задовільний, 168 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 23 особи.

Померли двоє жителів області.

Одужали 49 людей.

Наразі в області 80 512 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 18 січня, в Херсонській області зафіксували 305 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли троє жителів області. Натомість одужали 54 людини.

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