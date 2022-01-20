У Черкасах сталася ДТП: є травмовані

20 січня в Черкасах на вулиці Гагаріна сталася дорожньо-транспортна пригода. Є травмовані. Про це Суспільне поінформував речник патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

Зі слів речника, працівникам поліції про це повідомили близько 19:00:

"Патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими. Аварія сталася на вулиці Гагаріна за участі авто Geely та пішоходів. Двох людей доправили до лікарні", – зазначив речник.

Деталі інциденту, додав Олексій Драгун, нині з'ясовує слідчий.

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