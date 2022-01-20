ДТП на Черкащині: двох людей ушпиталили

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на Тальнівщині, отримали травми двоє людей. Відкрили кримінальне провадження, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, аварія сталася на в'їзді в село Легедзине.

"Попередньо відомо, що водій автомобіля Mazda-626 не вибрав безпечну швидкість та в'їхав у електроопору", — розповіла вона.

56-річного водія та його 70-річну пасажирку ушпиталили до Уманської центральної районної лікарні, додала вона. За словами медиків, у них діагностували переломи та інші травми. Двоє інших пасажирів від госпіталізації відмовилися.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Речниця Головного управління ДСНС області Оксана Крутоус зауважила, що на місці також працювали рятувальники. Аби автомобіль не загорівся, вони відключили акумуляторну батарею та газобалонне обладнання.

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