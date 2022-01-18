У Черкасах відзначили День пам'яті захисників Донецького аеропорту

У Черкасах біля меморіального комплексу пам’яті учасників антитерористичної операції на сході України представники релігійних конфесій провели спільний молебень за загиблими захисниками Донецького аеропорту.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

На вшанування пам'яті "кіборгів" прийшли їхні родичі, військовослужбовці та містяни.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Пам'ятні заходи продовжили у Черкаському обласному краєзнавчому музеї, де в окремій експозиції зібрані пам'ятні речі, що нагадують про оборону аеропорту.

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко вручив грамоти та нагрудні знаки "Оборона Донецького аеропорту – 242 доби" черкащанам, які брали участь в обороні летовища.

Також він передав книгу пам'яті директорці музею Ірині Собко.

Суспільне Черкаси Ірина Собко

"Оборонці Донецького аеропорту — це ті, що не здалися перед обставинами, і я пишаюся тим, що знаю таких людей. Жоден не відступив, не здався і не сказав, що це не його війна", — зазначив молодший сержант, командир відділення Євгеній Одновол.

Суспільне Черкаси

Пишається знайомством із "кіборгами" і військовий медик Алі Хамідулін, який і сам брав участь в обороні аеропорту.

"Я хотів би вибачитися перед батьками загиблих. Бо мені соромно, що вони померли, а я живий", — зазначив він.

Суспільне Черкаси

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