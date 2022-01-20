У Києві виділили понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності міста

Київська міська рада підтримала міську цільову програму “Захисник Києва” на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 мільйонів гривень на зміцнення обороноздатності Києва. За відповідне рішення проголосували 78 депутатів, йдеться на сайті Київради.

Реалізація прийнятої Київрадою програми дозволить обладнати пункти постійної дислокації для бригади Сил територіальної оборони в кожному районі Києва, пояснив заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Також кошти підуть на забезпечення бригади необхідними навчально-тренувальними комплексами і майном. Крім того, йдеться про підвищення готовності системи мобілізації Києва.

“В умовах продовження збройної агресії з боку Російської Федерації проти України, високої вірогідності повномасштабного вторгнення та застосування агресором диверсійно-розвідувальних сил або здійснення актів тероризму, важливого значення набуває виконання заходів з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві”, — сказав заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

У рамках програми “Захисник Києва” мають створити Єдиний центр підготовки Сил муніципальної безпеки міста, зокрема, і бригади територіальної оборони.

“Після підготовки резервістів та налагодження роботи підрозділів Київ матиме розвинуту та ефективно функціонуючу окрему бригаду територіальної оборони, яка буде готова до виконання завдань протягом 24 годин”, — сказав Крищенко.

Що відомо

У кінці грудня 2021 року влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони.

створення штабу територіальної оборони. 21 грудня 2021 року в КМДА повідомили, що у столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу