Відшкодування моральних збитків через суд вимагатимуть батьки 14-річного Єгора Скачкова, над яким знущались однолітки у селищі Кушугум 15 січня.
Про це Суспільному повідомив його батько Олександр Скачков. За його словами, Єгора виписали з лікарні 17 січня:
"Фізичний стан вже більш менш задовільний, але психологічно дуже велика травма. Ніхто на зв’язок з нами із підозрюваних не виходив, ніхто нічого нам не пропонував. У сільраді обіцяли надати психолога безкоштовно. Ми будемо вимагати моральної компенсації з усіх підозрюваних в цій справі", — зазначив батько підлітка.
Адвокат Єгора Скачкова Віталій Валько розповідає, надалі у планах подавати клопотання, аби ніхто з учасників не уникнув відповідальності. Наразі, зауважує адвокат, триває досудове розслідування.
"Наскільки розумію, будуть накладатись арешти на майно, яке було вилучено. Про батьків затриманих хлопців мені невідомо, щоб вони контактували. Батьки інших дітей намагалися контактувати, але не з приводу вибачень або компенсацій, просто вони висловлювали жах із цієї ситуації", — пояснив Віталій Валько.
Адвокат підозрюваних коментувати Суспільному хід справи відмовився. Зв’язатися із родичами підозрюваних підлітків кореспондентам Суспільного не вдалось – їхні персональні дані не розголошуються.
Що відомо
- Матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у Кушугумі, група неповнолітніх побила її сина і знущалася з нього. Наступного дня поліція встановила причетність шістьох підлітків до протиправних дій та відкрила кримінальне провадження з кваліфікацією "Катування".
- Після того, як з'ясувалися нові обставини злочину, 17 січня у поліції повідомили, що відкрили ще два кримінальних провадження. Учасникам злочину інкримінують розбій та сексуальне насильство. Затримані два 15-річних фігуранти справи.
- 18 січня Запорізький районний суд обрав запобіжні заходи для двох фігурантів у справі катування підлітка на Запоріжжі. Судове засідання відбувалось у закритому режимі.
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