Відшкодування моральних збитків через суд вимагатимуть батьки 14-річного Єгора Скачкова, над яким знущались однолітки у селищі Кушугум 15 січня.

Про це Суспільному повідомив його батько Олександр Скачков. За його словами, Єгора виписали з лікарні 17 січня:

"Фізичний стан вже більш менш задовільний, але психологічно дуже велика травма. Ніхто на зв’язок з нами із підозрюваних не виходив, ніхто нічого нам не пропонував. У сільраді обіцяли надати психолога безкоштовно. Ми будемо вимагати моральної компенсації з усіх підозрюваних в цій справі", — зазначив батько підлітка.

Адвокат Єгора Скачкова Віталій Валько розповідає, надалі у планах подавати клопотання, аби ніхто з учасників не уникнув відповідальності. Наразі, зауважує адвокат, триває досудове розслідування.

Фото: Суспільне Запоріжжя Віталій Валько

"Наскільки розумію, будуть накладатись арешти на майно, яке було вилучено. Про батьків затриманих хлопців мені невідомо, щоб вони контактували. Батьки інших дітей намагалися контактувати, але не з приводу вибачень або компенсацій, просто вони висловлювали жах із цієї ситуації", — пояснив Віталій Валько.

Адвокат підозрюваних коментувати Суспільному хід справи відмовився. Зв’язатися із родичами підозрюваних підлітків кореспондентам Суспільного не вдалось – їхні персональні дані не розголошуються.

Що відомо

Матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у Кушугумі, група неповнолітніх побила її сина і знущалася з нього. Наступного дня поліція встановила причетність шістьох підлітків до протиправних дій та відкрила кримінальне провадження з кваліфікацією "Катування".

Після того, як з'ясувалися нові обставини злочину, 17 січня у поліції повідомили, що відкрили ще два кримінальних провадження. Учасникам злочину інкримінують розбій та сексуальне насильство. Затримані два 15-річних фігуранти справи.

18 січня Запорізький районний суд обрав запобіжні заходи для двох фігурантів у справі катування підлітка на Запоріжжі. Судове засідання відбувалось у закритому режимі.

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