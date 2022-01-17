На Запоріжжі знайшли тіло 11-річного хлопця, якого шукали понад чотири місяці

У Запорізькій області припинили пошуки 11-річного Максима Самофалова, який зник 29 серпня та був оголошений у розшук. Тіло хлопчика знайшли на території Якимівської громади.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Олена Лебединська.

Тіло дитини знайшли у погребі на території приватного домогосподарства. У скоєнні тяжкого злочину підозрюють раніше засуджених чоловіків 1976 та 1996 року народження. Наразі поліція проводить заходи щодо їх затримання.

Поліція встановила, що вони викрали хлопця наприкінці серпня, утримували в підвалі протягом двох тижнів, а потім вбили.

Кримінальне провадження у поліції відкрили за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 "Умисне вбивство" та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" ККУ.

Фото Нацполіції в Запорізькій області Тіло Максима Самофалова, якого шукали понад чотири місяці, виявили поблизу Якимівки

Як раніше повідомляло Суспільне, учень 5-го класу школи-інтернату села Терпіння Мелітопольського району, який мешкав у смт Якимівка, пішов з дому о 16.00 29 серпня, мобільного телефону хлопець при собі не мав.

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