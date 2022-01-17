Під час розслідування справи про катування підлітка однолітками у смт Кушугум Запорізької області 15 січня, з'ясувалися нові обставини. Поліція додатково відкрила два кримінальних провадження.

Про це 17 січня повідомили у пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Нові провадження відкрили за кваліфікаціями "Розбій" та "Сексуальне насильство". Наразі у поліції надають правову кваліфікацію іншим кримінальним діям фігурантів.

Двох 15-річних хлопців, учнів місцевого навчального закладу, затримали. Невдовзі їм мають оголосити підозру та обрати запобіжні заходи.

Як раніше повідомляло Суспільне, матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у Кушугумі, група неповнолітніх побила її сина і знущалася з нього. Поліція встановила причетність шістьох підлітків до протиправних дій.

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