18 січня Запорізький районний суд обрав запобіжні заходи для двох фігурантів у справі катування підлітка на Запоріжжі. Судове засідання відбувалось у закритому режимі.

Подробиці журналістам Суспільного повідомив адвокат обох підозрюваних Віталій Мосур.

Тримання під вартою строком на 60 діб – такий запобіжний захід суд вже обрав Сергію Масаликіну. Хлопця підозрюють в розбої, катуванні та сексуальному насильстві дев’ятикласника з Кушугума.

Адвокат повідомив, що прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За словами Віталія Мосура, його підзахисний "був не проти того, щоб його помістили у СІЗО", але сам він вважає, що були підстави для застосування іншого запобіжного заходу:

"Захід, який забезпечить його виконання, виконання ним обов’язків. Обов’язки він свої має виконувати, знаходячись на волі. Він повинен ходити до школи, він повинен допомагати хворій мамі. Тобто він би міг виконувати свої обов’язки перебуваючи, наприклад, на домашньому арешті", – каже адвокат.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці обрали й другому підозрюваному у справі – 15-річному В’ячеславу Бабенку.

Що відомо

Матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у Кушугумі, група неповнолітніх побила її сина і знущалася з нього. Наступного дня поліція встановила причетність шістьох підлітків до протиправних дій та відкрила кримінальне провадження з кваліфікацією "Катування".

Після того, як з'ясувалися нові обставини злочину, 17 січня у поліції повідомили, що відкрили ще два кримінальних провадження. Учасникам злочину інкримінують розбій та сексуальне насильство. Затримані два 15-річних фігуранти справи.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber