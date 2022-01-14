Речник Даунінг-стрит — канцелярії прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсона — вибачився перед королевою Єлизаветою ІІ за проведення вечірки 16 квітня 2021 року, в переддень похоронів її чоловіка принца Філіппа. Про це повідомляє Sky News.

За даними The Telegraph, яке першим повідомило про події 16 квітня, на території Даунінг-стрит відбулися одразу дві вечірки, присвячені звільненню двох працівників канцелярії британського прем’єра — керівника комунікаційного напрямку Джеймса Слека і особистого фотографа Джонсона.

Зрештою, як повідомили джерела видання, два святкування переросли в одне. Його учасники випивали й танцювали під музику, а одного з них помітили з валізою, повною пляшок вина. У цей час королева Великої Британії Єлизавета ІІ перебувала сама у Віндзорському замку, готуючись до похоронів чоловіка, принца Філіпа.

"Нам украй шкода, що це (вечірка — ред.) сталася під час національної скорботи. Даунінг-стрит приніс вибачення Букінгемському палацу. Як казав раніше прем’єр-міністр, він визнає, що Даунінг-стрит повинен дотримуватися найвищих стандартів і брати відповідальність за свої помилки", — заявив речник офісу Джонсона.

Він уточнив, що вибачення Єлизаветі ІІ передали "через офіційні канали". У Букінгемському палаці Sky News це не прокоментували.

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Що відомо

У травні 2020 року Борис Джонсон узяв участь у вечірці у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину через коронавірус у Великій Британії. Дії прем'єра розкритикували, зокрема і частина його однопартійців, закликаючи того піти у відставку. Їх розслідує незалежна урядова комісія, але поліція притягати Джонсона до відповідальності не буде.

12 січня Джонсон приніс "щирі вибачення" за відвідання вечірки. Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку, "аби подякувати персоналу" та повернувся до свого офісу за 25 хвилин. Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що опозиція не приймає такі вибачення. Він вимагає відставки прем’єра та вважає, що відтепер суспільство вважатиме його "брехуном".

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