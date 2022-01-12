Британський прем’єр Борис Джонсон перепросив за відвідання вечірки у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії у 2020 році. Парламентська опозиція вимагає відставки уряду.

Як передає Reuters, Джонсон приніс "щирі вибачення" за відвідання вечірки, яка відбулася в його резиденції 20 травня 2020 року. Про це він заявив під час спілкування з журналістами 12 січня.

Вечірка відбувалася в той час, коли офіційні правила з запобігання поширенню COVID-19 вимагали зменшити соціальні контакти до мінімуму. Прем’єр заявив, що він розуміє причину критики.

"Я знаю про злість, яку вони відчувають щодо мене та уряду, який я очолюю, коли думають, що навіть на Даунінг Стріт люди, які створюють правила, не дотримуються їх належним чином", – заявив Джонсон.

Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку для того "аби подякувати персоналу" та повернувся до свого офісу за 25 хвилин.

"Оглядаючись назад, мені слідувало б всіх відправити до приміщення", – каже прем’єр.

Натомість опозиція не приймає такі вибачення, заявив лідер Лейбористської партії Кір Стармер. Він вимагає відставки прем’єра та вважає, що відтепер суспільство вважатиме його "брехуном": "Святкування завершене, прем’єр-міністре, – заявив Стармер Джонсону, – після місяців брехні та обманів, це жалюгідний спектакль чоловіка, який втратив підтримку. Його виправдання, що він не розумів, що він був на вечірці настільки смішне, що насправді воно є образою британського суспільства".

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