Британський прем’єр Борис Джонсон перепросив за відвідання вечірки у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії у 2020 році. Парламентська опозиція вимагає відставки уряду.
Як передає Reuters, Джонсон приніс "щирі вибачення" за відвідання вечірки, яка відбулася в його резиденції 20 травня 2020 року. Про це він заявив під час спілкування з журналістами 12 січня.
Вечірка відбувалася в той час, коли офіційні правила з запобігання поширенню COVID-19 вимагали зменшити соціальні контакти до мінімуму. Прем’єр заявив, що він розуміє причину критики.
"Я знаю про злість, яку вони відчувають щодо мене та уряду, який я очолюю, коли думають, що навіть на Даунінг Стріт люди, які створюють правила, не дотримуються їх належним чином", – заявив Джонсон.
Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку для того "аби подякувати персоналу" та повернувся до свого офісу за 25 хвилин.
"Оглядаючись назад, мені слідувало б всіх відправити до приміщення", – каже прем’єр.
Натомість опозиція не приймає такі вибачення, заявив лідер Лейбористської партії Кір Стармер. Він вимагає відставки прем’єра та вважає, що відтепер суспільство вважатиме його "брехуном": "Святкування завершене, прем’єр-міністре, – заявив Стармер Джонсону, – після місяців брехні та обманів, це жалюгідний спектакль чоловіка, який втратив підтримку. Його виправдання, що він не розумів, що він був на вечірці настільки смішне, що насправді воно є образою британського суспільства".
Що відомо
- Під час робочої поїздки до Хмельницького 3 червня 2020 року президент Зеленський та інші учасники делегації порушили карантинні обмеження та були оштрафовані.
- 29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський влаштував вечірку на честь свого дня народження попри карантинні обмеження. Вечірку відвідали близько 30 осіб, що порушувало заборону на проведення масових заходів. За порушення карантинних обмежень жоден учасник вечірки не був покараний.
- 20 квітня 2021 року народний депутат фракції "Слуга Народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини під час карантину. Тоді він заявляв, що не порушував умов карантину, оскільки вечірка відбувалася у готельному номері. Штраф за організацію вечірки було накладено на готель, де відпочивав народний депутат.
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