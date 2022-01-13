Поліція Лондона відмовилась проводити розслідування щодо прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона через вечірку, у якій він брав участь на початку карантину, запровадженого через COVID-19 у 2020 році.
Про це повідомляється в офіційному Twitter Скотленд-Ярду.
"Відповідно до правил, що діють у поліції, співробітники зазвичай не розслідують порушення коронавірусних нормативів, коли про них повідомляється після значного часу після того, як вони могли статися", — зазначили в Скотленд-Ярді.
Правоохоронці додали, що основне завдання співробітників поліції під час дії карантину полягало в поясненні чинних правил порушникам, спонуканні їх дотримуватися правил і лише в останню чергу — притягненні їх до відповідальності.
Водночас у поліції зауважили, що перебувають у тісному контакті із секретаріатом Кабінету міністрів країни, який проводить власну перевірку інциденту.
"Якщо ця перевірка покаже, що поведінка, можливо, є кримінальним злочином, він буде передано службі столичної поліції для подальшого розгляду", — зазначається у заяві.
Що відомо
- У 2020 році Борис Джонсон узяв участь у вечірці у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британі.
- 12 січня Джонсон приніс "щирі вибачення" за відвідання вечірки. Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку для того "аби подякувати персоналу" та повернувся до свого офісу за 25 хвилин.
- Лідер Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що опозиція не приймає такі вибачення. Він вимагає відставки прем’єра та вважає, що відтепер суспільство вважатиме його "брехуном".
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