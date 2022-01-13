Поліція Лондона відмовилась проводити розслідування щодо прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона через вечірку, у якій він брав участь на початку карантину, запровадженого через COVID-19 у 2020 році.

Про це повідомляється в офіційному Twitter Скотленд-Ярду.

"Відповідно до правил, що діють у поліції, співробітники зазвичай не розслідують порушення коронавірусних нормативів, коли про них повідомляється після значного часу після того, як вони могли статися", — зазначили в Скотленд-Ярді.

Правоохоронці додали, що основне завдання співробітників поліції під час дії карантину полягало в поясненні чинних правил порушникам, спонуканні їх дотримуватися правил і лише в останню чергу — притягненні їх до відповідальності.

Водночас у поліції зауважили, що перебувають у тісному контакті із секретаріатом Кабінету міністрів країни, який проводить власну перевірку інциденту.

"Якщо ця перевірка покаже, що поведінка, можливо, є кримінальним злочином, він буде передано службі столичної поліції для подальшого розгляду", — зазначається у заяві.

Що відомо

У 2020 році Борис Джонсон узяв участь у вечірці у своїй офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британі.

12 січня Джонсон приніс "щирі вибачення" за відвідання вечірки. Він також заявив, що він дійсно відвідав вечірку для того "аби подякувати персоналу" та повернувся до свого офісу за 25 хвилин.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що опозиція не приймає такі вибачення. Він вимагає відставки прем’єра та вважає, що відтепер суспільство вважатиме його "брехуном".

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