Загрожує авіації. США вкотре відтермінували запуск стандарту 5G

У США дві найбільші телекомунікаційні компанії AT&T та Verizon погодились знову відкласти запуск мережі стандарту 5G через те, що він може становити ризик для авіації.

Як повідомляє BBC, компанії погодились на це у відповідь на запит міністра транспорту США Піта Буттіджеджа та Федерального управління авіації (FAA), який стосується безпеки польотів.

"Виробники літаків попередили, що бездротові сигнали 5G у діапазоні C-діапазону можуть створювати перешкоди чутливій електроніці літака та заважати польотам", – зазначає видання.

AT&T та Verizon спочатку відхилили запит уряду, перш ніж скасувати запуск 5G. При цьому запропонували обмежити роботу мереж біля аеропортів США протягом шести місяців як тимчасовий захід, як раніше це зробила Франція.

Авіаційна промисловість та FAA вважають, що мережі 5G можуть створювати перешкоди для роботи авіаційного обладнання, зокрема радіовисотомірів. У грудні керівники двох найбільших світових виробників літаків, Airbus і Boeing, звернулися до Буттіджеджа зі зверненням, у якому заявили, що "перешкоди 5G можуть негативно позначитися на здатності літаків безпечно працювати".

Що відомо

Президент Зеленський доручив контрольним органам України розібратися у питанні про шкоду технології 5G.

4 серпня 2021 року Кабінет міністрів України переніс тендер на видачу ліцензій з користування радіочастотами 5G зв'язку на лютий 2022 року через відсутність фінансування на проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц та 3400-3800 МГц для впровадження такого виду зв'язку.

Також уряд змінив дату надання прав переможцям тендеру на користування частотами з грудня 2021 року на квітень 2022 року. Відповідно до ухвалених змін, конкурс/аукціон з надання радіочастотного ресурсу для запуску 5G можуть провести у травні 2022 року.

11 листопада 2020 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G).

У серпні 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) розпочала розгляд петиції про заборону 5G зв'язку в Україні за дорученням президента.

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