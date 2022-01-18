Десять найбільших авіакомпаній Сполучених Штатів заявили, що запуск мережі 5G може призвести до "суттєвих перешкод" у роботі авіаційних систем і позбавити повітряного сполучення "десятків тисяч американців" за кордоном.

Про це повідомляє NBC News.

Авіакомпанії стверджують, що сигнали мережі 5G можуть перешкоджати роботі альтиметрів — обладнання, яке пілоти використовують для розрахунку безпечного злету й посадки в ускладнених погодних умовах.

"Якщо наші транспортні вузли не матимуть можливості безперешкодно здійснювати політ, переважна більшість подорожувальників, які їдуть на відпочинок або по роботі, по суті буде змушена лишитися на землі", — йдеться в листі перевізників до влади США.

Вони вимагають від Федерального авіаційного управління, Федеральної комісії зв’язку й Міністерства транспорту США "негайного втручання", інакше "національна торгівля буде спущена на гальма".

Найбільші телекомунікаційні оператори США — AT&T і Verizon — планують запустити власні мережі 5G в середу, 19 січня. Раніше вони вже погодилися ненадовго відтермінувати розгортання 5G на прохання авіаперевізників.

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Що відомо

Технологія 5G передбачає зростання пропускної здатності зв’язку, а отже — збільшення швидкості й кількості каналів обміну даними. На сьогодні зв’язок стандарту 5G доступний у понад 40 країнах світу.

AT&T і Verizon раніше запевняли, що їхні мережі 5G не становитимуть загрози для авіаційного сполучення. Для цього вони погодилися зокрема розмістити свої передавачі за межами "буферних зон" близько пів сотні аеропортів у США.

Федеральне авіаційне управління США заявляло, що вживе заходів, щоб пілоти не використовували альтиметрів під час приземлення в понад 80 аеропортах, біля яких встановлені вишки 5G — зокрема Далласі, Нью-Йорку, Чикаґо і Сієтлі.

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