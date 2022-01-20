За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 20 січня від початку пандемії в Луганській області коронавірус підтверджено 61 410 хворих, з них 57 562 одужали, 2247 померло з них за добу – 2. Протягом 19 січня COVID-19 підтвердили ще у 237 хворих.

Де саме можна вакцинуватись на Луганщині — у матеріалі Суспільного.

Сєвєродонецьк

Міський Палац культури, пр. Хіміків, 28, тел. 0955875168; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 11:00 (субота, неділя 10:00 – 13:00); Льодовий палац спорту, вул. Маяковського, 28, тел. 0955875168; графік роботи: щоденно 11:30 – 13:00;

Лисичанськ

Палац культури ім. В.М. Сосюри, вул. Героїв Сталінграда, 1, тел. 0956245794; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота 08:00 – 17:00, неділя 08:00 – 15:00);

Рубіжне

вул. Володимирська, 1, тел. 0502236763; графік роботи: щоденно 10:00 – 18:00;

Новоайдар

вул. Незалежності, 20з, тел. 0502177502; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота, неділя 08:00 – 14:00);

Новопсков

вул. Слобожанська, 34б, тел. 0959189250; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 15:00 (субота, неділя 09:00 – 13:00);

Сватове

пров. Базарний, 1а, тел. 0997661035; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 17:00 (субота, неділя 08:00 – 15:00);

Станиця Луганська

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської селищної територіальної громади", тел. 0647221292; графік роботи: понеділок – п’ятниця 09:00 – 16:00;

Старобільськ

вул. Центральна, 89-а, тел. 0500107603; графік роботи: щоденно 08:00 – 13:00;

Троїцьке

Центр культурних послуг Троїцької громади, пр. Перемоги, 10, тел. 0500334083; графік роботи: щоденно 08:00 – 18:00;

Щастя

КПВВ, перехрестя вул. Республіканська та вул. Гагаріна, тел. 0642960646; графік роботи: понеділок – п’ятниця 08:00 – 18:00 (субота, неділя 09:00 – 18:00).

Із переліком пунктів щеплення в Луганській області можна ознайомитись за тут

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Що відомо

Станом на 20 січня у Луганській області 2 дози щеплення мають 259 796 людини, першою дозою вакциновані 269 017.

Аби зробити щеплення в Центрі при собі необхідно мати паспорт, ІПН, а також мобільний телефон. Перед процедурою треба заповнити угоду, проконсультуватися з терапевтом.

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