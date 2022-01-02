Депутат з Одеської області "забув" задекларувати майно на 2,5 млн

Депутат Коноплянської сільради Березівського району Микола Обухін не вніс до декларації майно на 2,5 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Чоловік "забув" вказати квартиру вартістю 1 млн 173 тис. грн, нежитлове приміщення (45 тис. грн) та паркомісце (420,9 тис. грн) у межах міста. Також, за даними антикорупційників, в депутата знайшли незадекраровані 8 земельних ділянок, два авто та причеп.

Загальна вартість прихованого майна становить понад 2,5 млн грн. Відтепер Обухіна можуть засудити за ч. 1 ст. 344 ККУ. Йому загрожує штраф у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів – це близько 4 250 грн.

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