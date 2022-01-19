На Одещині виявили сайти, на яких розповсюджували порнографію

В Одеській області затримали трьох чоловіків, які розповсюджували в мережі фото та відео порнографічного характеру. Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідчих, у лютому 2020 року угрупування створило сайти, на які завантажили відеозаписи та зображення з порнографією. Користувачі сайту під час перегляду матеріалів автоматично переходили на сайт замовників реклами.
Також чоловіки рекламували порнографію на сторонніх ресурсах. Власники сайтів отримували платню електронними грошима, які потім переводили у готівку.
Наразі слідчі ведуть досудове розслідування за ч. 3 ст. 27Види співучасників.Організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. , ч. 3 ст. 28Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією., ч. 3 ст. 301Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні., ч. 5 ст. 301Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Дії вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характер. КК України.
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