На Одещині виявили сайти, на яких розповсюджували порнографію

В Одеській області затримали трьох чоловіків, які розповсюджували в мережі фото та відео порнографічного характеру. Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідчих, у лютому 2020 року угрупування створило сайти, на які завантажили відеозаписи та зображення з порнографією. Користувачі сайту під час перегляду матеріалів автоматично переходили на сайт замовників реклами.

Одеська обласна прокуратура В Одесі група чоловіків заробляла на розповсюдженні порнографічних матеріалів

Також чоловіки рекламували порнографію на сторонніх ресурсах. Власники сайтів отримували платню електронними грошима, які потім переводили у готівку.

Наразі слідчі ведуть досудове розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301, ч. 5 ст. 301 КК України.

Читайте також

Одеські пожежники вимагали у підприємця хабар – прокуратура

Депутат з Одеської області "забув" задекларувати майно на 2,5 млн

Російського спецагента, який планував теракти в Одесі, затримали — СБУ

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області