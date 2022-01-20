У Сумах завершились змагання з біатлону

У Сумах 20 січня завершились біатлонні змагання, які розпочалися напередодні індивідуальною гонкою на призи олімпійської призерки Олени Петрової. У другий день змагань відбулись спринтерські гонки у рамках чемпіонату області з біатлону.
Спортсмени змагались у чотирьох вікових групах. У підсумку у юніорів перемоги святкували Сергій Нечипоренко та Єва Мартиненко. У старших юнаків та дівчат "золото" вибороли Іван Махно та Анастасія Чмут, у середніх - Андрій Мороз та Поліна Пуцко, у молодших - Артем Тихоненко та Софія Соловйова.
"За результатами цих змагань буде відібрана збірна команда Сумської області для участі в чемпіонаті України серед юнаків і дівчат у місті Тисовець Львівської області. Він розпочнеться 10-го лютого", - розповів Суспільному головний суддя змагань Василь Крот.
Що відомо
- Участь у змаганнях взяли спортсмени з Сум, Ромен, Глухова, Білопільщини та Краснопільщини.
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