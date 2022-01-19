У Токарях на Сумщині стартували біатлонні змагання

Біатлонні змагання серед юних спортсменів стартували на базі у Токарях. У чотирьох вікових групах два дні біатлоністи змагатимуться за призи Олімпійської призерки Олени Петрової та медалі чемпіонату Сумської області.

Першими на старт індивідуальної гонки вийшли юнаки та дівчата 2007-2008 року народження і молодші. Вони бігли дистанцію в шість кілометрів з трьома вогневими рубежами (два лежачи і один стоячи). Першим фінішну лінію перетнув Артем Тихоненко з Сум.

Участь у змаганнях беруть спортсмени з Сум, Ромен, Глухова, Білопільського та Краснопільського районів.

Артем Тихоненко у підсумку посів перше місце. «Золото» у молодших дівчат виборола Софія Соловйова з Глухова. У середніх юнаків та дівчат перше місце посіли Святослав Єршов зі Школи вищої спортивної майстерності та «динамівка» Анна Шелухіна, у старших – вихованці ліцею-інтернату «Барса» Іван Махно та Руслана Ясногор. У юніорів приз Олени Петрової здобув Олександр Штань з Регіонального центру зимових видів спорту, у юніорок - Єва Мартиненко з Краснопільського району.

Чемпіонат Сумської області завершиться 20 січня спринтерською гонкою у чотирьох вікових групах. Спортсмени відбиратимуться на чемпіонат України.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber