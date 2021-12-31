У Тернополі встановлюють найбільшу в Україні Різдвяну шопку

Найбільшу Різдвяну шопку України монтують в Тернополі. За словами брата Партенія Даця, цього року її зробили ширшою, ніж торік і додали нові елементи.

Шопку встановлюють в церкві апостола Петра в Тернополі. Цього року її доповнили Ноєвим ковчегом. А також додали рухому фігуру бджоляра, який видобуває мед. Парафіянка Аліна Кійко підшиває рукавиці бджоляра. Жінка каже щодня на облаштування шопки витрачає понад 5 годин:

"Ми оформляли все папером. Я долучаюся до цього дійства вже декілька років. Стараюся допомогти. Це приносить мені задоволення, оскільки багато людей приїжджає і дивиться на шопку. Їм подобається".

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Шопку доповнили Ноєвим ковчегом

Фігури для шопки виготовляє майстер із 40-річним стажем отець Косма, каже брат монастиря Партеній Даць.

"Він творить з допомогою мирян елементи і фігурки, які навколо нас. В нашій шопці також є елементи води, які будуть циркулювати. Це показує те, що щопка живе. Немов запрошує нас. Вона не є мертвою інсталяцією", – розповів брат монастиря.

Партеній Даць каже, цього року в шопці є 1000 елементів. Її ширина – 80 метрів, це на 20 метрів більше, ніж торік. Висота шопки – 20 метрів. Декорувати вертеп допомагає парафіянка Ольга Косович.

"Зараз сніг додаємо до декору. Щоб було веселіше, щоб краєвиди були більш живописні. Уже більше 20 років долучаємося до оздоблення шопки", – каже Косович.

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Парафіянка

Загалом до облаштування шопки долучилося 25 людей. Це отці храму та волонтери. Серед них і 12- річна жителька Підволочиська Дарина Гетманчук. Дівчина каже, цього року долучається вперше:

"Зараз допомагаємо вкладати сіно в ясла, щоб потім прийти на Різдво з сім’єю, щоб подивитися, як це буде виглядати".

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Висота шопки складає 20 метрів

Партеній Даць каже, подивитись на найбільшу Різдвяну шопку України приїжджають туристи з різних країн світу. Відкриють її після Нового року. Вона діятиме до 15 січня. Таку шопку в церкві апостола Петра встановлюють з 2005 року.

Фото:Мирослава Західна/Суспільне Ширина шопки складає 80 м

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