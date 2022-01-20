У Тернополі інструктори тероборони розповіли учням про своє спорядження

Військові зустрілись з учням Тернопільської школи №2. Вони розповіли про територіальну оборону та показали озброєння. Про це Суспільному розповів штаб-сержант відділу комунікації бригади тероборони області Володимир Грицина.

Таке зайняття для дітей провели в друге. Захід відвідали 40 учнів. Чоловік разом з інструкторами розповів учням про військових та спорядження, яке вони мають з собою, як надавати першу медичну допомогу пораненим.

Фото:Володимир Грицина Зустріч з учнями

"Дітям розказали про армію, показали можливості амуніції та способи її використання. Школярі мали змогу поспілкуватись з військовослужбовцями та приміряти спорядження військових. Думаю, що це важливо і діти пам’ятатимуть про таку зустріч", – каже Володимир Грицина.

Фото:Володимир Грицина У Тернополі інструктори терооборони розповіли про своє спорядження

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