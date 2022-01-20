Мешканцю Дніпра Максиму Гошовському припинили громадянство України через невиконання ним зобов’язання припинити іноземне громадянство. За словами чоловіка, для оформлення необхідних документів, йому необхідно знятися з реєстраційного обліку в Російській Федерацій, чого він зробити не зміг.

Волонтер і майданівець Максим Гошовський народився і виріс в Сибірі, куди з України переїхала його мати. 15 років тому чоловік приїхав в Дніпро, де жила його бабуся.

"У мене був дозвіл на постійне проживання, все було добре. Після 2014 року, коли почалась війна з Російською Федерацією, я вирішив бути громадянином України", - розповідає чоловік.

Не може подати усі документи

Згідно із законодавством, порядок набуття громадянства України передбачає подання до Міграційної служби відповідної заяви та письмового зобов'язання вийти з іноземного громадянства впродовж двох років. Для припинення громадянства Російської Федерації, за словами адвоката В’ячеслава Шестірікова, немає необхідності їхати туди, це можна зробити у консульстві.

Як каже Максим Гошовський, відмовитися від російського громадянства не міг, бо не має можливості подати всі документи, які вимагають у консульстві, адже немає виписки. Виписатись віддалено було неможливо, а поїхати особисто в Російську Федерацію, говорить Максим, не може, бо був активним учасником Революції Гідності, і тепер відвідувати країну-агресора йому небезпечно. Однак, і письмово до відповідних органів він не звертався.

"Моя мама, коли їздила останні рази у місто, звідки я приїхав, спілкувалася там з юристами і з ЖЕКом стосовно виписки. Проблема в тому, що квартира не приватизована, вона належить державі, тому ускладнюється момент з тим, щоб відмовитися від прописки", - розповідає чоловік.

Суспільне Дніпро "Краще я буду громадянином без громадянства, ніж з двоголовим орлом у себе в кишені", - Максим Гошовський

Що каже адвокат

Адвоката В’ячеслава Шестірікова зазначає: згідно із російським законодавством, якщо особа не проживає у неприватизованій квартирі понад півроку, то вона автоматично знімається з реєстраційного обліку. Однак, Максиму потрібно отримати підтверджуючі це документи, або мати докази того, що в Російський Федерації їх відмовилися надати. Зараз Максим має виїхати з території України. Потім, каже адвокат, він має право тимчасово повернутися та зібравши всі необхідні документи, знову подати заяву на отримання громадянства України.

"Незалежні від нього причини теж необхідно підтверджувати певними документами, а саме тим, що він звертався до відповідних органів РФ та отримував відмови, або не отримував відповіді. Принаймні у нього були б на руках копії листів з доказами їх відправлення. Тоді дійсно можна було б робити висновки про те, що особа вживає якісь дії і у такому випадку, коли ці дії не призводять до певних правових результатів, наше законодавство передбачає можливість подання декларації про вихід з громадянства РФ", - сказав адвокат.

Максим говорить: доводитиме важливість свого внеску для країни, адже був учасником Майдану та волонтером в АТО.

"Російського громадянства позбавлятимусь у будь-якому випадку, як би не завершилась ця історія. Краще буду громадянином без громадянства, ніж з двоголовим орлом у себе в кишені", - каже чоловік.

Суспільне Дніпро Міграційна служба надала довідку про припинення громадянства

Коментувати цю ситуацію у Міграційній службі відмовилися, повідомляючи про те, що інформація стосується особистих даних, які вони не мають права розголошувати.

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