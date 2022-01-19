Кабмін скоротив кількість іноземців, яким дозволено іммігрувати в Україну

Кабінет міністрів затвердив нові квоти імміграції на 2022 рік. Цього року дозвіл на імміграцію можуть отримати 8 488 людей.

Згідно з рішенням, ухваленим урядом під час засідання 19 січня, максимальна кількість іноземців та осіб без громадянства, які можуть подати документи на отримання дозволу на імміграцію в Україні цього року становитиме 8 488 осіб. У 2021 році показник становив 9 181.

Найбільше потенційних дозволів передбачено для реєстрації у Києві ( 1978), Харківській (1125) та Одеській областях (1003). Найменше — у Тернопільській.

Подати документи на імміграцію до України зможуть наступні категорії іноземних громадян:

діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України – 730 осіб;

висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України – 4101;

повнорідні родичі (брати\сестри, діди\баби, онуки) громадян України – 805;

батьки, чоловік/дружина іммігранта та його неповнолітні діти — 2345;

особи, які раніше були громадянами України – 406;

особи, які прослужили в Збройних силах України три і більше років – 99;

особи, які здійснили іноземну інвестицію на суму не менше 100 тисяч доларів США — без обмеження;

особи, які безперервно жили в Україні протягом трьох років, після надання їм статусу жертви торгівлі людьми — 2.

Читайте також

За 4 роки третина українців були за кордоном: яка мета подорожей

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.