Звичайних українців не зобов’язуватимуть декларувати іноземне громадянство — ДМС

Звичайних громадян України не будуть зобов’язувати декларувати громадянство інших держав у разі його наявності.

Про це в інтерв’ю виданню "Цензор" повідомила голова Державної міграційної служби (ДМС) Наталія Науменко.

"Таке декларування не буде обов’язковим для пересічних громадян. Обов’язок задекларувати іноземне громадянство стосуватиметься осіб, які працюють в органах державної влади або місцевого самоврядування, судових, правоохоронних органах, загалом тих, хто виконує функції держави, або претендує на зайняття таких посад", – повідомила вона.

Зокрема, ця норма стосуватиметься й народних депутатів.

"Діяльність народних депутатів передусім прописана в Конституції України, а вже далі деталізована у Законі "Про статус народного депутата України", але, повторюся, у рамках Конституції. І всюди зазначено, що народним депутатом може бути громадянин України. А його повноваження припиняються, крім іншого, лише у разі припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України. Жодних привілеїв ні для депутатів, ні для будь-кого іншого немає", – зазначила Науменко.

За словами посадовиці, при цьому громадянин буде повинен самостійно декларувати наявність кількох паспортів.

"Якщо не задекларував вчасно – це адміністративна відповідальність. А якщо це ще й виявить СБУ при працевлаштуванні на якусь посаду, це вже кримінальна відповідальність. Наша держава мусить дбати про національну безпеку, тому мають бути певні запобіжники", – розповіла голова ДМС.

Наталія Науменко додала, що для людей із множинним громадянством застосовуватимуться певні обмеження. Зокрема, вони не зможуть влаштуватися на державну службу та не отримають доступ до державної таємниці.

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Що відомо

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Заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в законопроєкті про подвійне громадянство виключена спрощена процедура для країни-агресора, а перелік країн для його отримання визначатиме Кабінет міністрів.

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