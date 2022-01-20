Сьогодні, 20 січня, в приватному житловому будинку в селі Маркова Монастириської громади сталася пожежа, під час якої загинув чоловік. Про це Суспільному повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.
За словами Сергія Даніліна, повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 12:07.
Фото: ДСНС у Тернопільській області
"На місці пожежі виявили тіло власника помешкання, 1952 року народження".
Внаслідок пожежі знищено вікно, двері, ліжко, телевізор та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та стелю помешкання.
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Сергій Данілін каже, що пожежу ліквідував черговий караул, причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють.
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