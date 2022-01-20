Сьогодні, 20 січня, в приватному житловому будинку в селі Маркова Монастириської громади сталася пожежа, під час якої загинув чоловік. Про це Суспільному повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За словами Сергія Даніліна, повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 12:07.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Виїзд рятувалиник і медиків на місце події

"На місці пожежі виявили тіло власника помешкання, 1952 року народження".

Внаслідок пожежі знищено вікно, двері, ліжко, телевізор та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та стелю помешкання.

Фото: ДСНС у Тернопільській області Пожежники всередині будинку

Сергій Данілін каже, що пожежу ліквідував черговий караул, причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють.

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