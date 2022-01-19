На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу житлового будинку

Борщівські рятувальники спільно з черговим караулом Мельниця-Подільської ОТГ загасили пожежу житлової будівлі в селі Кудринці Чортківського району. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, повідомлення про пожежу надійшло 18 січня о 23:20. Прибувши на місце події, рятувальники виявили горіння даху будинку загальною площею близько 270 метрів квадратних.

Фото: 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області Повідомлення про пожежу надійшло 18 січня о 23:20

Пожежу загасили о 1:50. Вогонь знищив покрівлю по всій площі будівлі, а також пошкодив перекриття та облицювання стін. Під час гасіння врятували дві господарських будівлі, а також одну житлову. До гасіння також залучили приватний трактор з бочкою для підвозу води.

Ірина Крупа каже, загиблих та травмованих нема. Рятувальники з'ясовують причини пожежі та підраховують збитки.

Читати також