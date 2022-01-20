Сьогодні, 20 січня, депутати Черкаської міськради 30 голосами "За" підтримали петицію щодо скасування містобудівних умов забудовнику, який збирався звести багатоповерхівки на Замковому узвозі.

Перед початком засідання сесії міськради черкасці зібралися на акцію, повідомила з місця події власна кореспондентка Суспільного Катерина Криниця.

На думку черкащанина Сергія Макаренка, ця акція – "останній шанс врятувати Замковий узвіз":

"Ми хочемо, щоб сьогодні депутатський корпус підтримав усі вимоги, вказані у петиції, зареєстрованій на сайті міськраді. За три дні вона набрала рекордну кількість голосів, тому хочемо, щоб депутати врахували усі побажання".

У петиції, додав він, містяни просили скасувати містобудівну документацію, яка видана забудовнику, провести громадські слухання та конкурс проєктів з облагородження території, яку збираються забудувати, адже нині там чагарники.

На думку учасника акції Олександра Бойцова, така забудова принесе незручності:

"Якщо там збудують багатоповерхівку, це буде не зручно. Наприклад, автівки паркуватимуть біля Долини троянд".

Рада підтримала петицію у повному обсязі. "За" проголосували 30 депутатів. Не голосували п'ятеро депутатів: Нарек Казарян, Олександр Замирайло, Валерій Міняйло, Андрій Мушієк, Тимофій Тронц.

Черкащанин Артур Чемерис додав: на його думку, головне, аби вимоги, вказані у петиції, виконувалися:

"Далі вже питання в тому, чи будуть ці умови виконуватися. Будемо намагатися нагадувати депутатам, що свої зобов'язання потрібно виконувати", – додав він.

Секретар міськради Юрій Тренкін зауважив, що петицію депутатський корпус підтримав, однак що буде далі із Замковим узвозом, прогнозувати він не береться:

"Петиція набрала рекордну кількість голосів. Це говорить про те, що громада має своє бачення щодо призначення цієї земельної ділянки. Ми як депутати повинні чути людей і виконувати їхню волю. Тож сьогодні, на мою думку, це було не голосування депутатів, а волевиявлення громади. Ця петиція не відповідає вимогам чинного законодавства, бо сесія міськради не повноважна видавати чи скасовувати містобудівні умови. Тому прийняття цього рішення має рекомендаційний, декларативний характер. Маю надію, що керівник департаменту відреагує відповідно до голосування депутатів та волевиявлення містян".

Депутат Нарек Казарян розповів, чому не голосував за підтримку петиції:

"Я не представник «Надії», я депутат міської ради. Кожен громадянин має право висловити свою думку, створити петицію, так само як і кожен громадянин має право підтримати і не підтримати її. На мою думку, дана ситуація влаштовує всіх. Люди були почуті, а далі побачимо".

Що відомо

Чотири багатоповерхівки в історичному центрі Черкас планує звести будівельна компанія "Надія".

Міський голова Черкас на своїй сторінці у соцмережі опублікував фінальний проєкт забудови, що викликало обурення громадськості.

13 грудня у місті анонсували мітинг проти цієї забудови.

На сайті міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою зупинити забудову.

Нині цю частину міста можна назвати "серцем середньовічних Черкас", зауважив старший науковий співробітник інституту археології Дмитро Куштан.

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