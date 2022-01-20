Медичний персонал Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні отримав благодійну допомогу від Ізраїлю. Зокрема, засоби індивідуального захисту та витратні матеріали.

Про це повідомляє обласний департамент охорони здоров’я та реабілітації.

"Вінниця – одне із трьох міст, яким ми надаємо таку допомогу. Сподіваємося, що вона корисна, адже боротьба з COVID-19 – спільна проблема", – відзначив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський.

Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Завантаженість обласної дитячої інфекційної лікарні становить 88%. А в обласній дитячій клінічній лікарні облаштували додатково 45 ліжок.

Директорка департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОДА Ольга Задорожна зауважила, що наразі йде чергова хвиля коронавірусної інфекції. Щодня кількість хворих збільшується серед дітей.

"Ми отримали великий обсяг допомоги, і вдячні Ізраїлю. Нова хвиля COVID-19 зачепила саме дитяче населення. Ми маємо на сьогодні додаткових 45 ліжок в дитячій обласні лікарні. І я думаю, що розподілимо допомогу між цими двома закладами. Їм наразі теж необхідні засоби індивідуального захисту та витратні матеріали", – додала Ольга Задорожна.

Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Що відомо