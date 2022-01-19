83% українців обрали свого лікаря, уклавши декларацію з педіатром, терапевтом чи сімейним лікарем у четвертому кварталі 2021 року. Вінницька область потрапила у п'ятірку лідерів.

Про це у Національній службі здоров’я України.

Найвищий відсоток укладених декларацій:

Хмельницька область — 90,2%

Львівська область — 90,1%

Рівненська область — 89,3%

Житомирська область — 89%

Вінницька область — 88%

Якщо у вас досі немає свого сімейного лікаря або ви шукаєте нового, то його можна знайти на на дашборді “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”.

Щоб знайти найближчий медзаклад та вільного лікаря:

оберіть область і населений пункт у лівій частині вікна дашборду. Мапа покаже розташування закладів первинної ланки та перелік сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, які там працюють;

виберіть зручний для вас заклад. Ви можете обрати як комунальний заклад, так і приватний заклад або лікаря ФОП. Його послуги оплатить НСЗУ;

оберіть лікаря у який ще не досяг ліміту декларацій. Біля імені кожного лікаря вказана кількість декларацій, які він уже підписав і встановлений ліміт;

запишіться на візит. Внизу вікна дашборду вказані контактні дані медзакладу. Зателефонуйте в медзаклад і повідомте, що хочете записатися до лікаря, щоб підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром для вашої дитини.

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