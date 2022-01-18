У вінницькому Центрі інфекційних хвороб вдвічі збільшилася кількість госпіталізованих хворих із підтвердженим коронавірусом. Це у порівнянні з попереднім тижнем. Про це нам розповів директор закладу Ігор Матковський.

Зараз лікарня заповнена на 20%. У більшості пацієнтів симптоматика схожа на новий штам вірусу Омікрон. Однак сказати про це напевно не можна, бо хворі поступили до них після майже двотижневого лікування вдома. Усі — невакциновані, каже завідувачка інфекційного відділення Ірина Коновалова. В інтенсивній терапії нині четверо хворих на коронавірус. Пацієнти, каже лікарка, підʼєднані до апаратів ШВЛ.

Суспільне Вінниця

Зараз вірус мутував і спершу проявляється як гостра респіраторна інфекція. Згодом у хворого підвищується температура до 38 градусів і вище, мучить головний біль. Це симптоматика нового штаму коронавірусу Омікрон, каже Коновалова. Щоправда вакциновані переносять його легше.

"Вони хворіють легше. Це переважно закладеність носа, біль у горлі, головний біль та температура 39, але у них менший відсоток пневмоній, а невакциновані із Омікроном одразу попадають у палати інтенсивної терапії на апарати ШВЛ, Сіпап і дуже велика кількість летальних випадків", — каже Ірина Коновалова.

Суспільне Вінниця

Нині в інфекційному відділенні лікарні із 165 ліжок, розгорнутих під COVID-19, зайнято 58. Відучора тут і Василь Стрілець із села Комарів. До лікарні його доправили каретою "швидкої". У чоловіка нежить, головний біль та температура 39, а ще запалення легень. Зараз він на кисневій підтримці. Каже, самостійно дихати поки важко.

Суспільне Вінниця

Четвертий день у лікарні Василь Богуш. Розповідає, спершу лікувався вдома, бо думав, що простуда. Коли стало важко дихати і підвищилася температура — викликав швидку.

Результату повторного тесту на COVID-19 очікує Олександр Кучер із села Лукашівка Вінницького району. Каже, через те, що звернувся вчасно — ускладнень вдалося уникнути. Зараз почувається добре.

Суспільне Вінниця

В області зростає не лише кількість хворих на коронавірус, а й кількість важких пацієнтів, каже заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Усе через нову хвилю захворюваності, яку на Вінниччині прогнозували на лютий.

Читайте також