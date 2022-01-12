"Батьки просять рецепти": як оновили меню у черкаських дитсадках

Із початку нового року у дитячих садочках Черкас оновили меню. Тепер у меню більше овочів, фруктів, різноманітних запіканок, спецій, менше солі та цукру, розповіла директорка дитячого садочка №41 "Дударик" Любов Тябут.

За словами Любові Тябут, батьки просять рецепти технологічних карток, щоб приготувати подібні страви вдома.

Нові страви перелічила вихованка садочка Анастасія Литвин:

"Суп де ла гуме, каша, котлетка і гороховий салат".

Найбільше у садочку любить супи і борщі п’ятирічна Анна Кондря. Вона розповіла, чи їй до смаку сьогоднішній обід:

"Смачний і дуже легкий. Назва легка для мене".

Суспільне Черкаси

У закладі харчується дві сотні вихованців, для яких готують двоє кухарів, зазначила кухарка закладу Любов Кравеця. За її словами, дітям нові страви цікаві та незвичні:

"Салатів стало більше, більше овочів. Меню ніби краще зараз, дітки теж звикають нього. Їм це цікаво, салати цікаві, є банани, і апельсини, і яблуко, і запіканки морквяні й капустяні теж дуже цікаві. Такого в нас не було раніше, тому діти все розглядають і їдять".

Поки що до нового меню адаптовуються, зазначила Любов Тябут. За її словами, період переходу поки триває, бо нюансів чимало:

"Тепер у нас розділення: овочі окремо і картопля окремо. Раніше ми дуже багато давали картоплі дітям, зараз картоплі набагато менше.перехідний процес, поки всі договори постачання продуктів укладемо, тобто коли буде оцей механізм відпрацьований, ми матимемо ті продукти, які нам потрібно, без затримок, без нюансів, то приготувати буде неважко. Технологічні картки є, розробляються, уточнюються".

Суспільне Черкаси

За словами Любові Тябут, із січня вартість одного дня харчування дошкільнят становитиме 53 гривні: 40% цієї суми оплачує міський бюджет, решту – батьки. На місяць таке харчування родині обходиться у шість сотень гривень, прокоментувала мама Олена Шапошнікова:

"Сума для бюджету середня, але з таким покращеним меню ми задоволені, діти задоволені, а отже ми за це готові платити такі кошти".

Як розповіла черкащанка Олена Бородовенко, оновленим меню задоволена, то ж готова, платити більше:

"Ми погоджуємося з цією сумою, бо якщо за 32 гривні дитина буде харчуватися вдома, витратиться набагато більше. А в садочку дитина все отримує в повному обсязі: і вітаміни, і правильне харчування. Я тільки за це оновлення і що відповідно ціна підвищилася".

Мама Юлія Ремех зазначила, що її трирічній дитині оновлене меню подобається:

"Вона дуже погано їсть у мене, перебирає їжею, але коли змінилося харчування, вона почала набагато краще їсти. Раніше її треба було змушувати їсти, а коли змінилося харчування, їй подобаються ці страви".

Суспільне Черкаси

Всі садочки міста почали харчувати дітей по-новому, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, процес переходу тривав із квітня минулого року:

"Робиться ставка на здорове харчування, на здоровий раціон, збільшується норма харчування. Ми зараз харчуємо дітей на 100% норми. Порції стали більші і стали калорійнішими".

Посадовиця додала, що у середньому вартість триразового харчування зросла майже до 200 гривень.

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