У деяких будинках Черкас відсутня гаряча вода. У чому причина

У Черкасах у будинку по вулиці Сагайдачного, 239 постійні перебої із гарячою водою. Із 17 січня її відключили знову, розповів Суспільному черкасець Максим Доценко.

Максим Доценко розповів, аби вимити посуд чи помитися самим, його сім'я гріє щонайменше по п'ять каструль води відразу і зранку, і ввечері. Вони дванадцять років мешкають у будинку по вулиці Сагайдачного, 239. Перебої із гарячою водою тут постійні, зауважив чоловік. З 17 січня гарячу воду відключили знову.

"Уявіть, скільки каструль потрібно віднести у ванну кімнату для всієї сім'ї. Буває, що дружина приходить о 20:30 і уявіть як це побігати з каструлями після десятигодинної роботи", — прокоментував Максим Доценко.

Кожного разу доводиться гріти воду і щоб посуд помити, зазначив чоловік. Це теж додає сім'ї клопоту.

Суспільне Черкаси Максим Доценко

Як зазначив чоловік, через відсутність гарячої води має додаткові витрати:

"Ми переплачуємо через те, що гріємо воду, платіжка за газ тепер більша. У більшості є бойлери, виходить, нас не дуже багато лишилося тих, хто не придбав собі його. Особливо бабусі скаржаться, бо в них не має коштів установити бойлер".

За словами Максима Доценка, гарячу воду відключають постійно і на тривалий час. Що сталося цього разу, чоловік не знає:

"В основному у нас гаряча вода буває місяць від сили, щоб без перебоїв, а так зазвичай перебої, то поломка, то порив. Тільки холодно стає на вулиці — щось відбувається, літом взагалі води майже не має".

Із сусіднього будинку №237 по вулиці Сагайдачного вийшла із сином черкащанка Оксана Шита. Вона розповіла, що в них теж не має гарячої води.

Черкащанка Тетяна Діденко зазначила, що як і решта мешканців цього та прилеглих будинків, про відсутність гарячого водопостачання була попереджена заздалегідь.

"Відключили воду, сказали, що по 28 січня води не буде у зв'язку з ремонтними роботами", — прокоментувала жінка.

Суспільне Черкаси

Незручності з гарячим водопостачанням пов'язані із заміною застарілих водонагрівачів на сучасні у трьох центральних теплових пунктах Черкас. Про це розповів головний інженер Теплокомуненерго Микола Джулай.

"Ці водонагрівачі вже відпрацювали три терміни їхньої експлуатації і за довготривалий термін прийшли в повну непридатність", — пояснив головний інженер.

Сучасне обладнання було придбане наприкінці 2021 року, додав Микола Джулай. Кошти на це спрямували із міського бюджету. Усього витратили один мільйон 272 тисячі гривень.

"Не тільки водонагрівачі, а й системи передачі даних. Це і регулятори температур, і також придбали насосне обладнання, яке в цілому покращить якість надання послуг з гарячого водопостачання, адже ці водонагрівачі мають кращий коефіцієнт корисної дії, мають менший і кращий коефіцієнт теплопередачі".

За словами головного інженера, роботи розпочалися 17 січня. Демонтувати старі та встановити нові водонагрівачі планують менш ніж за два тижні.

"Все це обладнання протягом десяти днів буде змонтоване і встановлений на місці, де стояв швидкісний водонагрівач", — розповів Микола Джулай.

Суспільне Черкаси

Усього протягом цього часу буде відсутнє гаряче водопостачання у наступних будинках:

Гетьмана Сагайдачного 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257;

Пацаєва, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Нарбутівська, 204, 202, 206;

Подолінського, 24;

Сумгаїтська, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1;

Прикордонника Лазоренка, 22, 24, 26;

Героїв Майдану, 1, 3/1, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13;

30 років Перемоги, 58, 60, 62.

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