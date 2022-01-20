На Черкащині розшукують зниклого ліцеїста

Поліція Черкащини розшукує неповнолітнього Ігоря Толстоліцького. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами Зої Вовк, хлопець зник 17 січня. Про те, що він не виходить на зв'язок, розповіли працівники ліцею.

"Близько 21:00 до поліції звернулися працівники Черкаського професійного автодорожнього ліцею та повідомили, що зник неповнолітній вихованець. Хлопець на зв'язок не виходить. Мобільний телефон Ігоря вимкнений. Де він наразі – невідомо", – прокоментувала речниця.

Ігор Толстоліцький 2004 року народження, на зріст 175-178 см, худорлявий, має очі сірі та світле коротке волосся, на правій руці в нього татуювання у вигляді троянди.

Поліція продовжує пошуки хлопця та просить тих, хто має інформацію про місцезнаходження Ігоря, повідомити на "102".

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