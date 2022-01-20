Медзаклади Запоріжжя та області отримали нові кисневі станції

Три кисневі станції отримали 6 та 9 міські лікарні Запоріжжя, а також багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги міста Мелітополь. Вони придбані коштом державної субвенції. Вартість трьох – 16 мільйонів гривень.

Про це Суспільному повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації Олексій Кулинич.

За його словами, коштом держсубвенції закуплені ще 13 станцій для Запорізької області. Їх отримають медзаклади Запоріжжя: міські лікарні №1 та №2, багатопрофільна дитяча лікарня №5, Лікарня швидкої медичної допомоги.

Ще одну кисневу станцію отримає міська лікарня №9:

"У цій хвилі вона була найбільш потужною, і вона в нас перекриває майже весь правий берег як міста Запоріжжя, так і Запорізького району", – каже Олексій Кулинич.

Директор міської лікарні №9 Кирило Нерянов розповідає, що в медзакладі для лікування хворих було перепрофільовано 470 ліжок: "Всі ліжка забезпечені киснем. Не всі потоковим киснем, частина ліжок забезпечувалися концентраторами. Там понад 300 ліжок – це потоковий кисень".

За словами директора міської лікарні №9 Кирила Нерянова встановлювати та підключати кисневі станції до мережі планують наступного місяця.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз у лікарні забезпечують киснем пацієнтів за допомогою кріоциліндру, тобто місткості для зберігання рідкого кисню, об’ємом в 5 тонн, та 7 резервуарів по 200 кілограмів, каже виконувач обов’язків медичного директора міської лікарні №9 Олександр Вєдєнєєв. Заправляють рідким киснем кріоциліндр один раз на 2-3 доби.

"Встановлюватися буде дві станції. Одна з яких, потужність на 840 літрів на хвилину, інша – це 500 літрів на хвилину. Це нагальна потреба. Чому? Тому, що перше, ми забезпечуємо себе таким страхувальним паском на випадок перебою з постачанням кисню, по-друге, на максимумі захворюваності на COVID-19, вона буде додатково надавати кисень у систему для покриття саме пікових потреб. І третій дуже важливий елемент: у разі функціонування у штатному режимі лікарні, ці станції перекриють потребу нашу у кисні. Тобто ми не будемо залежати від постачання зовні", – розповідає Олександр Вєдєнєєв.

Окрім медзакладів обласного центру, за словами Олексія Кулинича, станції також будуть доставлені до Пологівської лікарні, Токмацької лікарні та до Василівського району: це Василівська лікарня, Дніпроруднівська, Михайлівська та Енергодарська.

"Ті станції, які до нас поставляються там кошторисна вартість їх три мільйони двісті тисяч. Це проводили державні закупівлі, централізовані", – повідомив посадовець.

Що відомо

За добу 19 січня в Запорізькій області виявили 230 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 44. У регіоні станом на 20 січня продовжують лікуватись 1 666 пацієнтів.

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

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