На Вінниччині в аварії за участю легкового автомобіля та мотоблока загинув неповнолітній. Сталося це ввечері 17 січня у селищі Чернівці Могилів-Подільського району, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

За попередньою інформацією, 52-річний чоловік їхав із 13-річним сином на мотоблоці, коли у них врізався легковик Renault Megan. Автівка рухалася у попутньому напрямку.. Керував нею 24-річний місцевий житель. Від отриманих під час зіткнення травм дитина загинула на місці. Батька ж госпіталізували.

Нацполіція Вінниччини

Обоє кермувальників були тверезі, йдеться у дописі поліції. Легковик Renault Megan помістили на арештмайданчик.

Кримінальне провадження слідчі відкрили за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). 24-річному водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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