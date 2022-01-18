Партію фальсифікованого алкоголю на суму понад 350 тисяч гривень вилучили у Могилеві-Подільському. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.
За словами начальника Могилів-Подільського районного управління Василя Ободовського, поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перевозив чергову партію підакцизного товару сумнівної якості на суму понад 350 тисяч гривень.
"Ящики з горілкою відомих брендів без марок акцизного податку постачалися для продажу у різних регіонах країни", – зазначив Василь Ободовський.
За фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів слідством розпочато кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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