Партію фальсифікованого алкоголю на суму понад 350 тисяч гривень вилучили у Могилеві-Подільському. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника Могилів-Подільського районного управління Василя Ободовського, поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перевозив чергову партію підакцизного товару сумнівної якості на суму понад 350 тисяч гривень.

"Ящики з горілкою відомих брендів без марок акцизного податку постачалися для продажу у різних регіонах країни", – зазначив Василь Ободовський.

Фото: Нацполіції у Вінницькій області

За фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів слідством розпочато кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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