Вакцинація від COVID-19: 2049 щеплень зробили за добу на Хмельниччині

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 2049 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Повідомляється, що 874 людини зробили перше щеплення, 918 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 879122 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 424180 жителів Хмельниччини.

Зазначають, що 108 людей отримали додаткову дозу вакцини та 1938 жителів області - бустерну дозу.

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