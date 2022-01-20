В Івано-Франківську визначили 40 контейнерних майданчиків, куди можна здати новорічну ялинку. Опісля дерево відправлять на переробку. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

З його слів, здебільшого ялинки використовуватимуть як біопаливо.

"Цього року для зручності в кожному мікрорайоні міста визначили місце збору ялинок", — сказав Михайло Смушак.

Місто поділили на 23 райони, в яких визначили 40 пунктів, де можна залишити новорічне дерево:

Каскад: Стуса, 45, Симоненка, 30;

Софіївка: Героїв УПА, 2, Героїв УПА, 6;

Позитрон: Вовчинецька, 208 та 194;

Гірка: Старенка, 7, Дучимінської, 25 (біля стадіону);

Будівельників: Івасюка, 44, Івана Павла II, 20;

Пасічна: Федьковича, 70, Тролейбусна, 15, Галицька, 142;

Брати: Хоткевича, 54, Хоткевича, 83;

Набережна: Набережна ім. Стефаника, 32, Берегова, 25;

Княгинин: Гарбарська, 16;

Кішлак: Симоненка, 13 та 15;

Центр: Коновальця, 44, Чорновола, 98;

Арсенал: Желахівського, 14, перетин вулиць Матейка — Республіканської;

Німецька колонія: Сахарова, 30;

Майзлі: Незалежності, 152, Угорницька, 12;

Залізничний: Толстого, 5, Донцова, 13;

Парковий: Паркова, 18, Молодіжна, 32;

Бельведер: Бельведерська, 49;

Північний бульвар, 5;

Південний бульвар, 35;

Опришівці: Коновальця, 207;

Новий світ: Урожайна, 3, Сагайдачного, 74;

БАМ: Сухомлинського, 4/4;

Городок: Чорновола, 134, Довженка, 9А.

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