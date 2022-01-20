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Стало відомо, де в Івано-Франківську можна здати новорічну ялинку
ЕКОЛОГІЯРегіони

Стало відомо, де в Івано-Франківську можна здати новорічну ялинку

Ірина Каразуб
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Стало відомо, де в Івано-Франківську можна здати новорічну ялинку Фото: КМДА

В Івано-Франківську визначили 40 контейнерних майданчиків, куди можна здати новорічну ялинку. Опісля дерево відправлять на переробку. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

З його слів, здебільшого ялинки використовуватимуть як біопаливо.

"Цього року для зручності в кожному мікрорайоні міста визначили місце збору ялинок", — сказав Михайло Смушак.

Місто поділили на 23 райони, в яких визначили 40 пунктів, де можна залишити новорічне дерево:

  • Каскад: Стуса, 45, Симоненка, 30;
  • Софіївка: Героїв УПА, 2, Героїв УПА, 6;
  • Позитрон: Вовчинецька, 208 та 194;
  • Гірка: Старенка, 7, Дучимінської, 25 (біля стадіону);
  • Будівельників: Івасюка, 44, Івана Павла II, 20;
  • Пасічна: Федьковича, 70, Тролейбусна, 15, Галицька, 142;
  • Брати: Хоткевича, 54, Хоткевича, 83;
  • Набережна: Набережна ім. Стефаника, 32, Берегова, 25;
  • Княгинин: Гарбарська, 16;
  • Кішлак: Симоненка, 13 та 15;
  • Центр: Коновальця, 44, Чорновола, 98;
  • Арсенал: Желахівського, 14, перетин вулиць Матейка — Республіканської;
  • Німецька колонія: Сахарова, 30;
  • Майзлі: Незалежності, 152, Угорницька, 12;
  • Залізничний: Толстого, 5, Донцова, 13;
  • Парковий: Паркова, 18, Молодіжна, 32;
  • Бельведер: Бельведерська, 49;
  • Північний бульвар, 5;
  • Південний бульвар, 35;
  • Опришівці: Коновальця, 207;
  • Новий світ: Урожайна, 3, Сагайдачного, 74;
  • БАМ: Сухомлинського, 4/4;
  • Городок: Чорновола, 134, Довженка, 9А.

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